Il Psg crede nella Champions: albergo di lusso a disposizione sino al giorno della finale…

I campioni di Francia sognano la Champions League. Il Psg si appresta a sfidare l’Atalanta nei quarti di finale ma, stando a quanto si apprende da AS che cita Le Parisien, nessuno si vede uscire contro la Dea e, anzi, il gruppo crede di poter rimanere a Lisbona per la Final Eight almeno fino alla semifinale o alla finalissima per alzare l’ambito trofeo.

Psg: albergo di lusso come un Mondiale

I francesi si trovano al Wyndham Grand Algarve, un Hotel di lusso a Lisbona con il massimo del comfort che permette ad una squadra come il Psg di allenarsi senza problemi e di preparare al meglio ogni gara. Come si apprende, infatti, questa struttura può ospitare senza problemi i calciatori garantendo di soddisfare ogni esigenza. Fonti vicine alla squadra confermano che i giocatori credono di poter rimanere fino a quindici giorni nella struttura e che non pensano minimanente ad uscire dalla competizione dopo il match con l’Atalanta. Da quanto si apprende il Psg sogna di rimanere almeno fino al 18 se non addirittura sino al 23, data della finale del torneo che potrebbe vederli campioni della Champions League.

Insomma, filtra grande fiducia nell’ambiente parigino nonostante le numerose assenze e le condizioni incerte di alcuni big. Mbappé su tutti.

