Il raccattapalle eroe di Liverpool-Barcellona sogna in grande: “Voglio diventare una star”

Le parole dell'eroe della notte all'Anfield

Oakley Cannonier verrà ricordato come il raccattapalle che ha contribuito alla storica rimonta del Liverpool in Champions League nella sfida contro il Barcellona del 2019, dopo che l'andata finì 3-0 per i catalani. In quell'anno i Reds sono diventati campioni d'Europa, forse anche grazie alla prontezza del giovane ragazzo che ora è una delle stelle dell'Academy del Liverpool. Fu proprio lui a rimettere rapidamente il pallone in gioco per il calcio d'angolo decisivo battuto da Alexander-Arnold e sfruttato alla perfezione da Divock Origi .

Cannonier a luglio ha firmato il suo primo contratto da professionista. Non ancora maggiorenne, il ragazzo ha segnato 21 gol in 19 partite con l'Under-18 e ora sogna di arrivare in prima squadra, come è già successo a tanti amici: "Quel momento mi fa sentire orgoglioso, è stato incredibile. Ma voglio essere ricordato come calciatore, non come il raccattapalle di quella serata. Il giorno dopo, tutti i tifosi del Liverpool che incontravo mi dicevano che ero stato io a vincere la partita e a conquistare la finale!", queste le sue parole.