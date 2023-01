Il racconto del CT USA Gregg Berhalter: “Presi a calci mia moglie”

L'allenatore che ha guidato gli Stati Uniti al Mondiale in Qatar ha raccontato un retroscena della sua vita privata.

Redazione ITASportPress

Lo abbiamo visto in Qatar, al Mondiale, alla guida della Nazionale USA. Adesso, il CT Gregg Berhalter fa parlare di sé per alcune dichiarazioni davvero choc relative al suo passato e ad un brutto episodio, poi risolto, con la sua attuale moglie.

L'uomo, come sottolineato anche dalla BBC, ha rivelato un retroscena molto oscuro del suo passato che riguarda un momento di violenza ai danni di quella che sarebbe poi diventata la sua attuale compagna di vita.

RACCONTO - Gregg Berhalter, il cui contratto da CT degli Stati Uniti è scaduto ufficialmente a fine dicembre e per il quale si era in discussione per l'eventuale rinnovo, ha raccontato: "Durante la Coppa del Mondo un individuo ha contattato la U.S. Soccer dicendo che aveva informazioni su di me che mi avrebbero 'abbattuto' . Io e mia moglie Rosalind vogliamo condividere tutto e dire la verità. Questa è una storia che ci appartiene, ma speriamo che ci siano lezioni che possono essere preziose per gli altri".

"Una sera, mentre eravamo fuori a bere in un bar locale, Rosalind e io abbiamo avuto un'accesa discussione che è continuata fuori. Si è passati anche all'aspetto fisico e l'ho presa a calci nelle gambe. Non ci sono scuse per le mie azioni quella notte; è stato un momento vergognoso e di cui mi rammarico ancora oggi".

I fatti risalgono al passato quando i due erano ancora giovani: "All'epoca, mi scusai immediatamente con Rosalind, ma comprensibilmente, non volle avere più nulla a che fare con me. Ho raccontato ai miei genitori, alla mia famiglia e ai miei amici cosa era successo perché volevo assumermi la piena responsabilità del mio comportamento. Rosalind ha anche informato i suoi genitori, la famiglia e gli amici. Anche se le autorità non sono mai state coinvolte in questa faccenda, ho cercato volontariamente consulenza per aiutare a imparare, crescere e migliorare - una delle decisioni più preziose che abbia mai preso. Fino ad oggi, quel tipo di comportamento non si è mai ripetuto".

La storia ha comunque un bellissimo lieto fine dato che Rosalind, qualche mese dopo, decise di contattare ancora l'uomo: "Temevo di aver perso la mia anima gemella e poi di punto in bianco, sette mesi dopo ho ricevuto una chiamata da Rosalind che mi chiedeva se potevamo parlare di persona. Ci siamo incontrati e abbiamo discusso di come eravamo cresciuti e abbiamo deciso di ricostruire il nostro rapporto".

Attualmente i due sono sposati e hanno festeggiato da poco il loro 25° anniversario. La U.S Soccer ha aperto una indagine alla quale l'allenatore ha preso parte attivamente collaborando.