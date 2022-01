Il racconto di Neymar: “Ho rischiato di non poter più camminare”

Il brasiliano è tornato su un episodio vissuto in carriera che avrebbe potuto mettere fine alla sua vita da calciatore professionista

Redazione ITASportPress

Neymar si racconta e lo fa nel suo nuovo documentario "Il caos perfetto". Il talento brasiliano ha fatto una panoramica della sua vita soffermandosi anche sui punti più grigi della sua esperienza nel mondo del calcio. Uno di questi è quello trascorso nel 2014 quando al Mondiale in Brasile, uno scontro con il colombiano Zuniga, ex Napoli, aveva rischiato di non permettergli più di camminare.

Per O'Ney vi fu la frattura di una vertebra. Un duro colpo che lo mise fuori gioco per il resto della competizione e non solo: "Ho preso il pallone e ho sentito un crampo al piede. Non potevo girarmi. Ho iniziato a piangere", ha detto Neymar. "Il dottore è venuto a trovarmi e mi ha detto: 'Ho due notizie per te. Una buona e una cattiva. La cattiva notizia è che sei fuori dai Mondiali. La buona notizia è che sei stato a due centimetri di distanza dal non camminare mai più'. Era il mio primo grave infortunio e ho pensato 'Sarò di nuovo quello che ero prima?'".

Come se non bastasse, pochi giorni dopo il Brasile perse clamorosamente contro la Germania - 7-1 al Maracanà -, una gara che ha segnato tutti i verdeoro: "Non era reale. 'Mio Dio, cosa sta succedendo?', mi sono chiesto. Sarà un incubo. Quando la gara è finita, non riuscivo a smettere di piangere".