Il Real Madrid chiede chiarezza su disordini finale Champions: “Vogliamo i colpevoli”

Il club madrileno ha chiesto spiegazioni su quanto accaduto all'esterno e all'interno dello Stade de France

La nota del Real Madrid prosegue poi: "Capiamo che quella che avrebbe dovuto essere una grande celebrazione del calcio per tutti i tifosi che hanno assistito alla partita si è trasformata in eventi sfortunati che hanno causato profondo indignazione in tutto il mondo. Come si è visto chiaramente nelle immagini rivelatrici offerte dai media, molti dei fan sono stati violentemente aggrediti, molestati e derubati. Alcuni eventi accaduti anche mentre guidavano le loro auto o autobus temendo per la loro integrità fisica. Alcuni di loro hanno anche dovuto passare la notte in ospedale per le ferite riportate. Il calcio ha trasmesso al mondo un’immagine lontana dai valori e dagli obiettivi che deve sempre perseguire. I nostri seguaci e tifosi meritano una risposta e che le relative responsabilità siano chiarite in modo che situazioni come quelle vissute vengano sradicate per sempre dal calcio e dallo sport".