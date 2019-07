Il Real Madrid dà “l’ultimatum” al Napoli per James Rodriguez. E spunta l’alternativa

Quarantadue milioni di euro. Subito e in un’unica soluzione. È questa quella che sembra essere l’ultima proposta del Real Madrid al Napoli per completare il trasferimento di James Rodriguez in maglia azzurra.

Se infatti la società del presidente De Laurentiis può già vantare il sì del colombiano, l’intesa tra i club non è ancora stata trovata.

Il tempo che passa non aiuta il Napoli, anche perché le posizioni delle due società restano antitetiche: il Real punta a incassare subito, la controparte a dilazionare il pagamento attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ecco allora che l’ulteriore rilancio dei Blancos ha il sapore dell’ultimatum anche perché, pur essendo chiara la volontà del giocatore, il Real può farsi forza anche degli interessamenti di Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, pronte a pagare subito il cartellino di James.

In casa Napoli si inizia allora a prendere in considerazione qualche alternativa. Una risponde al nome di Nicolas Pepé, talento ivoriano classe ’95 da 23 gol e 11 assist nell’ultima stagione di Ligue 1 giocata con il Lilla, che ha chiuso il campionato al secondo posto.

Pure questa eventuale trattativa, però, si annuncia in salita, perché il Lilla valuta il proprio gioiello non meno di 65 milioni.