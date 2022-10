Il Real Madrid gongola: Rodrygo Goes è il calciatore U21 più decisivo del mondo

I numeri incredibili del brasiliano del Real.

Il Real Madrid ha il giovane U21 più decisivo al mondo, almeno stando ai numeri nel 2022. Lo riporta Marcache spiega come in casa dei Blancos ci sia un calciatore che vanta delle statistiche che non hanno eguali in Europa e nel mondo. Si tratta di Rodrygo Goes, attaccante brasiliano classe 2001.

Parliamo del calciatore U21 che ha segnato il maggior numero di gol in questo anno solare: 22. E la stagione 2022/23 sta confermando il trend positivo del giocatore. La crescita esponenziale dell'attaccante, secondo il media iberico, è iniziata nel 2020 quando Rodrygo ha impiegato solo 8 minuti per segnare il suo primo gol col Brasile alla prima presenza in maglia verdeoro.

Da quale momento è stato un crescendo che lo ha portato ad essere protagonista in Liga col Real Madrid e soprattutto in Champions League con le reti al Chelsea e al Manchester City. Ma ci sono altri numeri a parlare per lui e a confermare che sia effettivamente l'U21 più decisivo del mondo. Da quando è iniziato il 2022 contando le partite con il suo club e la prima squadra brasiliana, Rodrygo è il giocatore che ha partecipato direttamente a più reti (gol + assist): 22. Uno in più di Kvaratskhelia , giocatore del Napoli che ha stupito tutta l'Europa da quando è arrivato in Italia.