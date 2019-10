Il Real Madrid imita la Juventus: spunta del rosa nella nuova maglia

Dopo la disastrosa scorsa stagione il Real Madrid non sembra ancora riuscire a tornare ai recenti fasti. Del resto dopo anni di trionfi è fatale una pausa nel rendimento e l’addio di Cristiano Ronaldo non è stato in fondo ancora metabolizzato.

Anche il futuro dello stesso Zinedine Zidane appare in bilico, così al momento l’unica certezza è che per i prossimi 12 anni il presidente Perez potrà contare sui super contratti garantiti dallo sponsor Fly Emirates e Adidas, che riconosceranno rispettivamente 70 milioni e 1,6 miliardi all’anno.

Cifre monstre che per certi versi mettono spalle al muro anche un club così importante, che rischia di essere costretto a “subire” l’idea della Nike di cambiare la prima maglia, inserendo un altro colore oltre allo storico bianco.

Secondo quanto pubblicato da Footy Headlines, infatti, il Real Madrid è pronto ad inserire una parte rosa nella prima maglia della stagione 2020-2021.

Non un colore qualsiasi, visto che nel recente passato il Real aveva già sfoggiato questo colore, ma per le maglie da trasferta, versione all pink.

Ora però si tratterebbe di inserire tratti rosa nel kit principale, cn bordi neri lungo le maniche e strisce rosa all’interno.

Un’idea simile a quella che ha stravolto la maglia della Juventus dell’attuale stagione, passata dal tradizionale bianconero a strisce ad un due colori al 50% con contorni rosa.

E come successo per la Juve, anche i tifosi del Real si sono spaccati, tra chi è infuriato pensando ad una tradizione infranta a coloro pronti a piegarsi alle regole del business imposte dal calcio moderno.