Il Real Madrid porta a casa la Supercoppa. Alaba e Benzema spazzano l’Eintracht

Come da pronostico il Real Madrid ha vinto la Supercoppa Europe. Con una rete nel primo tempo e una nella ripresa, gli spagnoli vincono il primo trofeo internazionale della stagione. Ancelotti completa così il “tripletino” dopo aver trionfato in Liga e in Champions League lo scorso mese di maggio. Una rete di Alaba nel primo tempo e una del solito Benzema nella ripresa hanno regalato ai blancos l'ennesimo trofeo della propria storia. Buona comunque la prova dei tedeschi che hanno dato tutto fino alla fine. Ennesima vittoria di Carlo Ancelotti nella sua straordinaria carriera. Per l’allenatore del Real Madrid è la quarta Supercoppa d’Europa dopo le due vinte con il Milan e quella vinta proprio con il Real Madrid nel 2014. Blancos che si confermano (quasi) imbattibili nelle grandi finali europee: ne hanno persa soltanto una delle ultime 14 disputate.