Il Real Madrid sbarca nel calcio femminile: accordo per l’acquisto del CD Tacon

Il Real Madrid mette un altro tassello nella sua storia. La società di Florentino Perez è pronta a sbarcare nel mondo del calcio femminile con l’acquisto del CD Tacon, squadra appena promossa nella prima divisione del campionato spagnolo.

Secondo quanto riporta El Mundo, e confermato anche da Mundo Deportivo, i Blancos sono pronti ad assorbire il club pagando 500 mila euro, e ad entrare nel mondo del calcio professionistico femminile della Liga Iberdrola. Secondo il quotidiano, il patron del Real Madrid non ha un chiaro progetto, ma preso dal crescente entusiasmo generato anche dai recenti mondiali in Francia, ha deciso di entrare in questo “nuovo” universo. Da chiarire, però, quali saranno gli obiettivi della squadra che, al momento, non potrà ambire fin da subito a grandi risultati ma che per il futuro si prepara a vincere come la squadra maschile.