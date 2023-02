Il ricordo di Mihajlovic nel giorno del 54esimo compleanno

Oggi, lunedì 20 febbraio, Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni. Non è certo una giornata come le altre visto che il dolore per la sua morte è ancora fresco e vivo nella mente e nello spirito di tutti. A maggior ragione dei suoi cari. In particolare, in queste ore, a ricordarlo, con un commovente post sui social, è stata in primis la moglie Arianna Rapaccioni.