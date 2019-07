Il rimpianto di Cillessen: “Quando sono arrivato al Barcellona Ter Stegen era di un altro livello, ma ora…”

Una scelta che si è rivelata essere sbagliata. Jasper Cillessen, portiere del Valencia, ricorda parlando ai microfoni di Marca il suo passaggio al Barcellona tre anni fa, quando pensava di poter dare una volta alla propria carriera.

Arrivato nel 2016 dall’Ajax, l’estremo difensore sperava di potersi giocare le proprie chance per essere titolare, ma la concorrenza di Ter Stegen si è rivelata essere troppo elevata. Nonostante tutto, il portiere classe 1989 ha mantenuto per lo meno la titolarità tra le file della propria nazionale, l’Olanda. Adesso, però, col passaggio al Valencia, spera di poter dare inizio ad una nuova “vita sportiva”.

TITOLARE – “Sono al Valencia perché è un club con grande storia. In questo momento della mia carriera era importante giocare tutte le partite e qui ho molte possibilità di farlo”, ha detto Cillessen che poi ha spiegato la situazione vissuta al Barcellona: “Quando sono arrivato al Barcellona, Ter Stegen era ad un altro livello ma dopo tre anni è diventato uno dei migliori portieri del mondo. Siamo migliorati tanto in allenamento, entrambi, ma per me era arrivato il momento di andare via”. “Scelto il Valencia perché rischiavo il posto in Nazionale? Non mi hanno mai detto che avrei rinunciato alla Nazionale se non avessi giocato. Jaume (il portiere del Valencia ndr) ha giocato molto bene l’anno scorso, ma io sono andato via dal Barcellona per giocare, per questo sono qui, ma in ogni caso è una scelta che spetta all’allenatore”.