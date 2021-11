Il ritorno di Sergio Ramos: “Ancora più voglia e più fame. È solo l’inizio”

Il difensore del Psg ha finalmente fatto il proprio debutto in maglia parigina

El Gran Capitan è tornato, e pazienza se questa sua nomea ottenuta al Real Madrid dovrà ora riconquistarla anche al Paris Saint-Germain . 207 giorni dopo, Sergio Ramos è tornato in campo e lo ha fatto per la prima volta con la maglia parigina contro il Saint-Etienne, facendo il suo esordio ufficiale. Il difensore spagnolo, su Twitter, ha voluto celebrare il suo debutto con un video delle azioni salienti della gara vinta per 3-1 e un breve commento che fa capire quanto desiderio di tornare ad essere quel pilastro del reparto difensivo che è sempre stato.

CARICO - "Torno con più voglia e più forza che mai. Per continuare a dare tutto su ogni palla, ogni salto e ogni battaglia. Questo è solo l'inizio!". Sono queste le parole scelte da Sergio Ramos per accompagnare le immagini del suo esordio col Psg in Ligue 1. Parole forti e decise come il suo carattere e il suo modo di stare in campo. Vedremo se finalmente il club parigino sistemerà le cose in difesa e riuscirà a sfruttare al massimo le doti dello spagnolo per competere soprattutto in Champions League.