Il segreto della longevità di Pepe: “Un amico mi porta il miele dal Brasile…”

"Quello ti rende immune a tante cose..."

C'è chi si allena tanto e fa attenzione all'alimentazione. Chi fa esercizi mirati per evitare infortuni e poi c'è Pepe, difensore del Portogallo, impegnato attualmente agli Europei, che per andare avanti, e farlo in modo davvero eccellente, si affida... al miele brasiliano. Il centrale della formazione lusitana ha raccontato un particolare aneddoto a TNT Brasile rivelando quale sia il segreto della sua longevità.