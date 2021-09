Il segreto dello Sheriff: l’allenatore studia detti su libri per motivare squadra

Il racconto del mister della squadra moldava

MOTIVATORE - Il tecnico dello Sheriff ha parlato dei suoi sistemi per dare forza alla squadra: "Abbiamo una squadra internazionale e ogni partita c'è bisogno di trovare le parole giuste che possano toccare le giuste corde e il cuore dei calciatori", ha detto Vernydub. "Nella nostra epoca c'è Internet, ed è più facile leggere molti libri e prendere buoni detti da lì. Non svelerò il segreto, ma, per esempio, prendo alcune cose da Umar Khayyām (nota personalità di spicco persioana poeta e filosofo). Si può sempre trovare un proverbio o detto che sia adatto alla situazione. E trasmetterlo alla squadra. Inoltre, capisco l'inglese. Non la so parlare bene come lingua e devo impararla entro Capodanno. Sono autodidatta e mi impegno solamente a tarda sera".