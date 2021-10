Il segreto di Vinicius: un team di 39 persone al suo servizio

L'attaccante brasiliano è seguito da uno staff molto ampio

Curare corpo e mente. Ma anche gli interessi extra campo. Questo il segreto dei calciatori moderni che uniscono sempre più il lavoro sul terreno di gioco a quello esterno "degli affari". E allora ecco che, come riportato Marca che cita il portale ge.globo in Brasile, anche Vinicius Junior ha dovuto ricorrere a diverse persone oltre al normale agente. L'attaccante del Real Madrid e della Nazionale verdeoro, infatti, pare si stia facendo aiutare in tutte le vicende della sua vita, calcistica e non, da uno staff composta da addirittura 39 individui.