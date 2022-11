Il Senegal conferma: Mané non giocherà le prime gare del Mondiale

Sadio Mané salterà le prime partite di Qatar 2022 del suo Senegal . Intervenuto ai microfoni della BBC, Abdoulaye Sow , membro del consiglio della Federcalcio senegalese (FSF), ha confermato l’assenza della stella del Bayern Monaco a seguito dell'infortunio rimediato nell'ultima gara giocata in Bundesliga con il club bavarese.

OUT - "Dovremo fare i conti nelle prime partite senza di lui e vincere lo stesso"m ha detto il dirigente su Mané. "Nessuno l’avrebbe voluto, ma è quel che è successo a noi". La stella della Nazionale senegalese era stata convocata all’ultimo momento nonostante l’infortunio rimediato nella sua ultima partita giocata col Bayern Monaco. Il ct Aliou Cissé ha deciso lo stesso di convocarlo e di sperare nel miracoloso recupero che, a questo punto, se ci sarà, avverrà solo per l'ultima sfida del girone. Certa la sua esclusione dalla gara d’esordio contro l’Olanda lunedì 22 novembre, Mané salterà certamente anche la seguente contro il Qatar (25 novembre). La speranza è quella di averlo contro l'Ecuador (29 novembre) o, ancora meglio, nelle fasi successive del torneo, magari con qualche allenamento in più sulle gambe.