Il sogno dell’Anderlecht: “Dopo Kompany, anche Dendoncker e Lukaku vogliono tornare qui…”

Jean Kindermans è sicuro. Tanti grandi campioni sognano un giorno di fare ritorno nell’Anderlecht. Il responsabile del settore giovanile del club belga ha rivelato ai microfoni di Radio Radzinski, come riporta anche voetbalnieuws.be,l’intenzione di alcuni assi del mondo del pallone come Leander Dendoncker e Romelu Lukaku di voler tornare un giorno a vestire la maglia già indossata in passato.

All’Anderlecth si sogna in grande

Secondo le parole del mister dei giovani, diversi campioni, ora affermati nei più alti palcoscenici del calcio d’Europa, vorranno un giorno tornare a vestire la maglia dell’Anderlecht: “Ho parlato di recente con Dendoncker. Lui come altri vuole tornare qui”, ha spiegato Kindermans. “Gli piaceva stare nel club. Basta guardare Vincent Kompany o anche Romelu Lukaku. Pure lui vuole anche tornare un giorno. È fantastico, perché loro sono già degli ambasciatori del club”.