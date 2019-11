Il sogno di Julio Cesar: “Sarebbe bello vedere Neymar nell’Inter a sfidare Cristiano Ronaldo…”

Suggestione di mercato pensata dall’ex storico portiere dell’Inter Julio Cesar. Neymar in Italia per dar vita al duello con Cristiano Ronaldo.

Il brasiliano, nel corso di una lunga ed interessante intervista rilasciata al canale YouTube Que Partitazo, ha parlato del connazionale del Paris Saint-Germain ipotizzando un clamoroso trasferimento in Serie A con la maglia nerazzurra: “Con l’acquisto di Cristiano Ronaldo il calcio italiano è tornato al centro dell’attenzione, non quanto ne avrebbe bisogno, ma Cristiano ha aiutato molto. Se Neymar giocasse in Italia e nell’Inter sarebbe molto interessante per vedere il duello Juventus-Inter, Ronaldo-Neymar. Davvero, sarebbe meraviglioso per il calcio Italiano che tornerebbe al centro di tutto. Da Messi-Ronaldo in Spagna sarebbe Neymar-Cristiano Ronaldo in Italia”, ha detto Julio Cesar.