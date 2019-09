Il sogno di Riquelme: “Partita d’addio? Sì, ma ci deve essere Messi…”

È già deciso. Juan Román Riquelme dira addio al calcio con un match di saluto. Non prima, però, di aver organizzato tutto nel dettaglio: compreso “gli invitati”.

Come riporta Sport, infatti, l’ormai 41 enne ha annunciato che il 12 dicembre alla Bombonera ci sarà la gara ufficiale in cui appenderà gli scarpini al chiodo. Partita alla quale, potrebbe partecipare anche Lionel Messi.



LA PULCE – “Ho parlato con lui. L’ho visto giocare di nuovo contro il Dortmund, voleva giocare assolutamente in quel campo. Alla fine ha recuperato dai problemi fisici ed è stato molto bello vederlo di nuovo sul terreno di gioco”, ha detto Riquelme che poi, sulla gara d’addio e la presenza di Messi ha aggiunto: “Mi ha chiesto di farla quando lui non gioca, sarebbe l’unico modo per vederlo. Sarebbe meraviglioso averlo con noi quel giorno. Spero possa esserci, sarebbe un sogno vedere Messi con la maglietta del Boca Juniors”. E ancora su Messi: “Spero vinca di nuovo la Champions League. So che è quello che vuole…”.