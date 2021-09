Il sogno impossibile dei figli di Andy Carroll: “Credono che giocherò per City o Barcellona”

L'attaccante è sparito dai radar dopo gli ultimi anni deludenti

Si era messo in luce a suon di gol con la maglia del Newcastle . Eppure, la carriera di Andy Carroll non è andata come ci si poteva attendere. Quasi una vita passata con i Magpies poi la grande occasione del Liverpool che per lui, nel 2011, aveva sborsato oltre 40 milioni di euro per portarlo in Reds. Da quel trasferimento, però, pochi gol e un lento declino che lo ha portato a vestire le maglie di West Ham e di nuovo Newcastle. Ora, il centravanti è svincolato e al The Atheltic racconta come sta vivendo questa situazione.

FIGLI - "Pensavo che avrei finito la carriera a Newcastle", ha dichiarato Andy Carroll. "Credevo che sarei stato qui per i prossimi quattro o cinque anni, ma non è successo, e non è successo per molte ragioni. Per me è stato davvero difficile non giocare quando pensavo di poter fare la differenza". Un qualcosa che non è capitato visto il numero davvero esiguo di gol messi a segno negli ultimi anni. Nonostante questo, in famiglia, c'è chi ancora non ha perso la speranza di vedere il bomber in un top club. "I miei figli pensano ancora che firmerò per il Manchester City o per il Barcellona. Ovviamente, sappiamo tutti che questo non accadrà. Ma loro mi stanno ancora spingendo per ottenere un contratto con un club ed è questo ciò che voglio fare. Voglio giocare davanti alla mia famiglia e vincere le partite. La mia voglia di fare bene e giocare ancora non è svanita".