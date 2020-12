Il sogno nel cassetto di Nagelsmann: “Vorrei lavorare con Cristiano Ronaldo perché…”

Chissà se le loro strade si incroceranno nel cammino in Champions League. Sicuramente a Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, vedere da vicino Cristiano Ronaldo non dispiacerebbe affatto. Lo ha ammesso lui stesso ai microfoni della Bild parlando del desiderio di poter allenare un giorno l’asso portoghese ora alla Juventus.

“Sarebbe interessante lavorare con Cristiano Ronaldo”, ha ammesso il mister. “Dall’esterno, tutti vedono solo una persona che carica una foto del suo yacht, ma Sami Khedira mi ha detto che il suo approccio professionale al lavoro è impressionante. In allenamento deve essere una bestia. Viene prima di tutti e se nva per ultimo. Ma sempre, con tutti, è molto amichevole. Questa è una combinazione straordinaria per un professionista”.