Il solito Asprilla: “Ho un quadro con i 12 apostoli e quando faccio l’amore applaudono anche loro…”

Mai banale, sempre divertente e… scandaloso. Faustino Asprilla si è raccontato nel corso di una diretta Instagram in compagnia della nota influencer Marcela Reyes. L’ex calciatore colombiano è stato vero showman per circa un’ora e, stuzzicato dalle domande piccanti della donna, ha risposto in modo molto curioso sul suo rapporto tra calcio e sesso.

Asprilla: dal quadro degli apostoli alla notte brava in ritiro

“Nella mia camera c’è un’immagine con i dodici apostoli e quando faccio l’amore applaudono anche loro”, ha detto Asprilla senza mezze misure. E incalazato da Marcela Reyes ha proseguito: “Le mie misure? Tu pensi che io sia uno di quelli che si misura il suo pene? Uno di quelli che controlla ogni giorno se sia più lungo o più corto? Queste cose le fa chi non è sicuro di sé. E io, ti assicuro, non ho mai avuto bisogno di andare in giro con il metro in mano…”. E poi il retroscena: “Ricordo che portai con me una ragazza nel ritiro della Colombia e come sempre questo mi fece molto male… Il giorno dopo infatti segnai solo tre gol”, ha concluso l’ex calciatore relativamente ad una gara della sua Colombia nel 1996.