Il solito Ibrahimovic: “Ligue 1? Da quando me ne sono andato non è più interessante”

Sta cercando di tornare in forma dopo l'infortunio al ginocchio per provare a regalare qualche ultima perla prima di dire addio al calcio. Ma Zlatan Ibrahimovic , almeno a parole, non ha mai smesso di "fare gol" col suo ego smisurato.

A Canal Plus, lo svedese del Milan è tornato a parlare di calcio francese e di Ligue 1, un campionato che, almeno stando alle sue parole, dopo il suo addio "Non ha più senso".

IL SOLITO - "Da quando io ho lasciato la Francia, tutto è crollato... Da quando ho lasciato la Francia non c'è più niente d'interessante di cui parlare. La Francia ha bisogno di me ma io non ho bisogno della Francia", ha detto Ibrahimovic senza peli sulla lingua e facendo gioco sul suo carattere molto egocentrico. "Pur avendo Messi, Mbappé e Neymar non basta. Perché? Perché non c'è più Dio".