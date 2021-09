Il solito Ibrahimovic: “Se mi manca il Pallone d’Oro? No, io manco a lui…”

Lo svedese ha affrontato diversi temi legati alla sua carriera

Redazione ITASportPress

Intervistato da France Football, la nota rivista francese che organizza e assegna ogni anno il Pallone d'Oro, Zlatan Ibrahimovic non ha perso l'occasione per confermarsi... beh, il solito Ibra. L'attaccante del Milan ha parlato proprio del prestigioso premio che manca alla sua bacheca: "Se mi manca aver vinto il Pallone d'Oro? No, il contrario. Sono io che manco a lui".

Il centravanti svedese ha avuto modo di affrontare diverse tematiche come il confronto con i colleghi Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: "Se si parla di qualità intrinseche io non ho nulla in meno rispetto a Messi e Ronaldo. Se invece si considerano i trofei allora sì, io non ho vinto la Champions... Non so però in base a cosa si decida per l’assegnazione del Pallone d’oro, non ne sono ossessionato. Quando il collettivo funziona, l’individuo ne beneficia: il singolo non può essere buono se la squadra non è buona. In fondo, penso di essere il migliore al mondo".

Parlando ancora di Champions: "Se l'avessi vinta sarebbe stato meraviglioso ma non l'ho vinta e questo non fa di me un giocatore peggiore, come non aver vinto un Mondiale. E' più facile vincere la Coppa del Mondo quando sei francese che svedese... La Champions più aspetti, più è piacevole vincerla, o no? Ho ancora degli obiettivi e voglio ancora conquistarli. Nei club ho vinto tutto tranne la Champions League. Ma non mi lamento perché ho fatto più di tanti altri, sono contento. La fine della carriera? Vorrei scomparire… Quando vivi in questo mondo per tutto il tempo che ho vissuto io, sai cosa hai passato, sia mentalmente sia fisicamente. Quindi, voglio solo sparire e godermi la vita".