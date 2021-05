Il Sona ci prova: dopo Maicon e Ruggeri ecco… Nainggolan

Simpatico siparietto pensato dalla squadra di Serie D

Un semplice scherzo social o c'è qualcosa in più? Nelle scorse ore il Sona Calcio , squadra che milita in Serie D, ha annunciato il tentativo di portare in squadra un altro pezzo da novanta. Dopo il Colosso Maicon, storico calciatore del Triplete dellì'Inter, e il cantante Enrico Ruggeri, ecco che la squadra sembra intenzionata a provarci per... Radja Nainggolan .

Il centrocampista belga del Cagliari, fresco di salvezza raggiunta con i rossoblù, si trovava a Milano nel weekend per la gara contro il Milan di San Siro - 0-0 il risultato finale -, ed è stato intercettato dal patron del Sona che, evidentemente, ha provato a convincerlo a scegliere la sua squadra... "Il Sona calcio rappresentato dal presidente Giammarco Valbusa è allo Sheraton di Milano e sta cercando di chiudere un altro grande colpo di mercato per la prossima stagione e prova a portare in maglia rossoblù un altro campione ex compagno di Maicon - si legge su Instagram - Si tratta del Ninja Radja Nainggolan". E ancora: "Speriamo che la trattativa vada a buon fine", ha concluso il Sona, pubblicando anche una faccina che ride. Tra ironia e possibile tentativo, nei commenti al post qualcuno ha creduto alle intenzioni della società che, in quanto a marketing, ultimamente ha mostrato grandi capacità...