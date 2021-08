Il Tar respinge ricorso: Chievo escluso dalla Serie B. La nota del Cosenza

La decisione sul Chievo Verona

"Con decreto n.04163/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rigetta il ricorso proposto dal ChievoVerona per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport. Il tribunale amministrativo, presieduto dal magistrato Francesco Arzillo, ha respinto l’istanza cautelare monocratica".

Con questa nota, il Cosenza, spettatore interessato alla vicenda, annuncia la decisione del Tar a proposito dell'esclusione del Chievo dalla categoria cadetta. L'ente ha rigettato il ricorso dei clivensi che volevano essere riammessi in SerieB. I calabresi, primi in graduatoria per la riammissione in Serie B, "esultano" per una serie che ormai sembra essere loro.