Il Toronto è già pazzo di Insigne: sui social arriva gif e definizione di “tiraggiro”

Il club di MLS freme dalla voglia di annunciare il capitano del Napoli

Intanto, però, in quel di Toronto sono già pazzi di lui e nella notte tra venerdì e sabato, attraverso un video e una parola inequivocabile, hanno fatto capire che oramai tutto è pronto per accogliere il talento italiano. Su Twitter, ecco le immagini del gol di Insigne al Belgio ad Euro 2020 con tanto di citazione della definizione dell'enciclopedia Treccani su "tiraggiro", il marchio di fabbrica del napoletano. "FRIDAY'S WORD OF THE DAY - Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a gir", ha scritto il Toronto.