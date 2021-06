Il vero sogno di Kai Havertz: “Volevo fare il parrucchiere”

Il calciatore tedesco del Chelsea si racconta

A parlare del sogno nel cassetto mancato, anche se come vedremo "non del tutto", è lo stesso Havertz che nel corso di un 'Question&Answer' andato in scena sull'account Instagram della nazionale tedesca ha spiegato i suoi desideri da piccolo. "Se devo essere sincero, quando avevo 12-13 anni, il mio obiettivo era fare il parrucchiere", ha detto il fantasista tedesco. "Due settimane fa, peraltro, mi è stato permesso di tagliare i capelli a mio fratello: l'ho rasato tutto per bene".