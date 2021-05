Il web (e non solo) vuole Kanté Pallone d’Oro ma lui: “Voglio vincere Euro 2020”

Il centrocampista eletto MVP della finale di Champions può sognare in grande

Redazione ITASportPress

Corsa, resistenza, carattere e una tecnica, forse anche inattesa. N'Golo Kanté ha conquistato tutti e con la vittoria della Champions League col suo Chelsea si candida seriamente per il prossimo Pallone d'Oro. Esageriamo? No, non pensiamo. Anche perché sul web, e tra i colleghi del centrocampista francese, pare in atto una vera e propria petizione per portare il classe 1991 sul tetto del mondo dei migliori calciatori in modo ufficiale.

MERITEVOLE - "Il 70% della Terra è coperto dalle acque, il restante 30% da N’Golo Kanté", questa è la frase azzeccata che lo stesso Chelsea aveva proposto in questa stagione dopo l'ennesima prova monstre del francese. Ma non è l'unico complimento e riconoscimento arrivato al centrocampista nell'arco dell'annata. Come se non bastasse, Kanté è infatti stato eletto, ancora, MVP della finale di Champions League a conferma della bontà dei suoi sforzi.

Anche i compagni sanno quanto sia importante e lo stesso capitano del Chelsea Azpilicueta non si nasconde in quanto a complimenti: "N'Golo è semplicemente il migliore al mondo. Fa tutto. Dà tanta energia alla squadra e non so nemmeno quanti palloni abbia recuperato. Porta avanti la palla, copre tantissimo campo. Averlo con noi è speciale e quando non c’è si sente la sua mancanza. Dopo aver vinto un Mondiale, adesso ha anche la Champions League in bacheca, ma la cosa non l’ha cambiato, è una persona molto umile. Sono felice per lui e di poter giocare accanto a lui da qualche anno".

KANTE' NON CI PENSA -Kanté da Pallone d'Oro quindi anche se lui sfugge con rapidità alla domanda: "Questo è il risultato di tanti sforzi ed è arrivato dopo le tante difficoltà avute in stagione. L’essere stato nominato Man of the Match della finale è un qualcosa di secondario. La cosa principale è il lavoro di tutto il gruppo. Tutto questo è orgoglio e gioia. Abbiamo lottato e sofferto e questa è la ricompensa", le parole del giocatore dopo la sfida di Champions. "Il Pallone d’Oro? No, adesso assaporiamoci questa Champions League e poi mi concentrerà sugli Europei sperando di poterli vincere con la Francia".

SUI SOCIAL - Ma dopo i complimenti dei compagni, il parere della critica, non poteva mancare anche quella che sembra essere diventata una vera petizione per vedere Kanté Pallone d'Oro. Sui social sono in tanti a chiederne la premiazione. Tra commenti e fotomontaggi, sembra esserci l'unanimità a tal proposito. "Cosa deve fare di più per vincere il Pallone d'Oro?", chiede qualche utente. "Lo merita al 100%", scrivono in tanti. Insomma, adesso la palla passa alla Uefa. Ma con un Kanté così...