Ilaria D’Amico, l’emozionante saluto a Sky Sport: “È stato un percorso unico che non dimenticherò mai”

“Mi sono divertita e appassionata in ogni minuto delle mie dirette”, inizia così il grande saluto di Ilaria D’Amico a Sky Sport. La nota giornalista e conduttrice sportiva dice addio al pallone e si appresta ad intraprendere un nuovo cammino professionale sempre a Sky. Dopo la finale di Champions League, il grande ed emozionante ultimo messaggio per i suoi compagni e colleghi oltre che per tutti gli appassionati che l’hanno seguita in questi anni.

Ilaria D’Amico: “Percorso unico che non dimenticherò mai”

“Tutti i traguardi raggiunti sono stati possibili grazie al fatto che a Sky ci sono i migliori compagni di viaggio. Grazie a tutti i colleghi. La filosofia è il merito”, ha detto Ilaria D’Amico. “Ci siamo presi per mano, siamo partiti piccoli, eravamo molti meno di adesso e siamo arrivati ad essere punto di riferimento dell’informazione seria sportiva. Questo è il grande orgoglio”.

Dopo 18 anni la storica conduttrice di Sky Calcio Show e di Champions League Show ha deciso di cambiare percorso professionale di allontanarsi appunto dal calcio e dallo sport ma non dimentica di dare un ultimo messaggio a chi arriverà dopo di lei: “Il mio pensiero adesso va a chi sta crescendo. Non perdete la voglia di raccontare, di emozionarsi, di stupire e di far emergere le emozioni ma anche le contraddizioni, di graffiare quando ce n’è bisogno, perché facciamo i giornalisti, non siamo dei reggi microfono. È stato un percorso unico, non vi lascio, il calcio è con me sempre. Finisco qua ma non finisco qua, ci rivediamo. Buon calcio a tutti”.

