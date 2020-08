Ilaria D’Amico ‘saluta lo sport’: “Dopo la Champions League basta. Buffon mi sostiene…”

Ilaria D’Amico, giornalista di Sky Sport, dice basta. E dopo essere stata per anni volto noto del calcio sulla nota emittente ha deciso di non avere più nulla a che fare con lo sport. Intervistata dal Corriere della Sera, la compagna di Gianluigi Buffon ha annunciato la sua decisione.

Ilaria D’Amico: “Dopo la Champions basta sport”

“Dopo 23 anni lascio lo sport. Finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova”, ha annunciato Ilaria D’Amico che si appresta quindi a cambiare decisamente le sue abitudini con un nuovo programma ben distante dal mondo del calcio.

Sul suo rapporto con Buffon, invece, la donna dello spettacolo ha detto: “L’idea che mi ero fatta negli anni, durante le dirette televisive era diversa: lo reputavo un campione gigantesco, ma non lo avevo capito umanamente. Non pensavo che potessero unirci così tante cose. Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l’informazione, specie per il giornalismo del passato. In questi giorni si addormenta con le cuffie: sta riascoltando tutti i processi di Mani Pulite. Se c’è da vedere in tv un film o un approfondimento lui non ha dubbi. Cosa ha detto della mia decisione di salutare lo sport? Gigi è un supporter. Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE