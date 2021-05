Ilicic, Anfield indelebile: tatuaggio in ricordo di gara col Liverpool in Champions

Lo sloveno dell'Atalanta ha mostrato il suo ultimo tatuaggio sui social

Un secondo posto da blindare in campionato per confermare la grande stagione portata avanti anche quest'anno. L'Atalanta guarda avanti ma non dimentica il grande percorso di crescita fatto in queste stagioni ed in modo particolare alcuni momenti vissuti in passato. Chiedere a Josip Ilicic, assoluto protagonista nella cavalcata della Dea nella scorsa edizione della Champions League che ha deciso di disegnarsi in modo indelebile una serata di calcio vissuta. Quale? Quella di Anfield contro il Liverpool.