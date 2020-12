Ilicic e gli insulti a Firenze, Pradé racconta: “Andò in depressione e volle andare via”

Josip Ilicic è da poco tornato a brillare in campo con la maglia dell’Atalanta. Dopo aver contratto il Covid-19 ed essere caduto in depressione, il trequartista sloveno ora sorride, segna ed è pronto a riportare la Dea in alto come nella passata annata.

Eppure, i recenti problemi avuti, hanno davvero rischiato di compromettere la sua carriera. Più di una volta. A raccontare quanto accaduto anche in passato, è stato Daniele Pradé, attuale ds della Fiorentina, che proprio in Viola vide la parte più fragile di un più giovane Ilicic.

Ilicic e gli insulti a Firenze

Parlando ai microfoni di RTV38, il dirigente della squadra Viola ha ricordato l’esperienza passata di Ilicic alla Fiorentina affrontando il tema delicato della depressione avuta dallo sloveno: “Gli insulti che prendeva nel corso del tragitto dal centro sportivo al campo erano una cosa incredibile”, ha detto Pradé in relazione al rapporto tra la tifoseria di Firenze e il trequartista. “Andò in depressione e dopo quattro mesi voleva già andare via”.

Adesso, per fortuna di Ilicic, l’ambiente di Bergamo è diventato come una seconda casa e anche nei momenti più grigi, come quelli affrontati negli ultimi mesi, tutto il popolo nerazzurro gli è stato vicino aiutandolo a tornare a fare gol e, soprattutto, a sorridere…