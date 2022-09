Ilicic: “Voglio giocare, qualche colpo ce l’ho ancora”

A margine della serata al Gewiss Stadium, il fantasista ha commentato: "Ho vissuto momenti bellissimi, le cose non sono andate come mi aspettavo ma guardo avanti e al futuro ringraziando tutti". Un futuro che lo stesso Ilicic si spera possa essere ancora nel calcio e magari in Italia: "Il mio futuro? Sono libero, vediamo, ogni tanto qualche colpo ce l'ho e ho tanta voglia di giocare... Se mi andrebbe bene giocare anche all'estero? Io sono pronto a tutto, spero di trovare qualcosa in Italia perché questa è la mia seconda casa. Non dovesse esserci una tale opportunità, vedremo quel che accadrà".