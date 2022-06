Immobile fa chiarezza: “Non mi sono ritirato dalla Nazionale”

A far chiarezza sul tema è stato lo stesso centravanti in occasione del ritiro del premio il Leone d'Oro a Venezia ricevuto per meriti sportivi. "Non mi sono ritirato dalla Nazionale. L’Italia è il mio sogno da quando ero bambino", ha precisato Immobile. "Chi non sogna di indossare la maglia azzurra e vincere soprattutto. L’emozione di vincere l’Europeo è inspiegabile ed abbiamo fatto qualcosa di straordinario ed allo stesso modo abbiamo fatto una grande cavolata come quella del mondiale che ci porteremo dentro come quella della vittoria", le sue parole rilasciata ai media presenti all'evento.