Immobile: “Finale Champions? Spero Inzaghi ci arrivi e che vinca”

Sulla Nazionale e sulla Lazio: "L’ultimo periodo non è stato dei migliori con la nNzionale, ma noi italiani tra le difficoltà esprimiamo sempre il meglio di noi". E in ottica biancoceleste: "È faticoso lottare con squadre forti che fanno di tutto per toglierci il posto. Manca poco al traguardo, non dobbiamo mollare. Dobbiamo e vogliamo fare un ultimo sforzo".

Immobile si è poi concentrato tra Champions ed Europa League: "Una speranza per la finale di Champions? Sono legato a Inzaghi come persona e allenatore, mi farebbe piacere che andasse lui e la vincesse", le parole riportate da TMW. Sull'ipotesi di una finale di Europa League tutta italiana: "Per il calcio italiano sarebbe importante, non è vero che siamo indietro come molti dicono".