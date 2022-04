Immobile ha deciso quale sarà il suo futuro in Nazionale…

L'attaccante tra Lazio e Italia...

Criticato e messo in dubbio per il futuro. Ciro Immobile , per ora, ha deciso di restare in Nazionale. Ebbene sì, perché dopo il fallimento dell' Italia nel playoff Mondiale, molti hanno chiesto "la testa" anche dell'attaccante. Il centravanti della Lazio, con un rendimento ben diverso tra club e Azzurro, è stato messo all'angolo da tanti arrivando a metterne in dubbio il suo proseguimento con la squadra di Mancini.

Dalle ultime indiscrezioni, riportate anche da La Gazzetta dello Sport, Immobile, per ora, ha deciso di restare a guidare l'attacco italiano. L'attaccante farà parte della lista di Mancini contro l'Argentina per la gara del prossimo 1° giugno così come per i successivi appuntamenti di Nations League. È probabile che fra l'attaccante e il ct ci sia presto una telefonata per confrontarsi e schiarirsi definitivamente le idee ma ad oggi le sensazioni sono di un rapporto destinato a continuare. Fino a quando, però, non si sa...