Immobile infortunato: il messaggio sui social ai tifosi

Una tegola non indifferente in casa Lazio dopo la gara contro l'Udinese. Ciro Immobile , attaccante e capitano biancoceleste, è uscito quasi in lacrime dal match di campionato a causa di un infortunio. C’è attesa e preoccupazione per conoscere l'entità del problema e le reali condizioni del giocatore che, secondo le prime indiscrezioni, è atteso da un lungo stop che potrebbe vederlo rientrare solo a gennaio 2023.

Sebbene le sensazioni non siano ottimali, lo stesso centravanti ha provato a farsi forza e a rassicurare i suoi tifosi con una stories su Instagram in cui ha esternato tutta la sua voglia di ritornare in campo. "Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto. Grazie per i vostri messaggi", le prime parole di Immobile dopo l'infortunio.