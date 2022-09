Immobile nei guai: condannato per evasione fiscale

I fatti per cui il giocatore ha subito la condanna farebbero riferimento al trasferimento dell’attaccante dalla Juventus al Genoa, avvenuto nell’estate del 2012. A gestire la trattativa, che avrebbe portato circa 4 milioni nelle casse del club bianconero, era stato Alessandro Moggi che, ufficialmente, appariva come consulente del Genoa. In realtà, secondo la finanza, il figlio di Luciano Moggi, agiva con mandato diretto muovendosi come agente del giocatore.