Immobile nel mirino delle critiche. Acerbi e Luis Alberto: “Quanta invidia”

Ciro Immobile è stato criticato per il suo andamento con la Nazionale italiana. Due compagni di squadra lo difendono apertamente

Non è un momento particolarmente idilliaco per Ciro Immobile con la maglia della Nazionale italiana. Se con la Lazio, l'attaccante riesce a segnare facilmente, con la divisa azzurra fatica a trovare la rete con la stessa semplicità. Questo aspetto è stato oggetto di diverse critiche. In sua difesa si sono mobilitati due compagni di squadra nella Lazio: Francesco Acerbi e Luis Alberto. Il primo ha affidato ai social un commento piccato: "Un leone non si preoccupa del parere delle pecore". Lo spagnolo, invece, attraverso una storia Instagram ha mostrato la maglia della stagione 2019/20, quella dei 36 gol e ha espresso il suo pensiero: "Caro amico come ti invidiano". Un messaggio forte e chiaro rivolto agli haters: Immobile non è minimamente in discussione per i suoi compagni.