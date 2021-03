Immobile: “Quando ero alla Juve era difficile. Alla Lazio sto bene. In Nazionale…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha commentato la vittoria della Scarpa d’Oro consegnatagli nelle scorse ore ma ha affrontato anche altri temi legati alla sua carriera sportiva, tra passato e futuro…

A tutto Immobile

Parte subito dal trionfo nella Scarpa d’Oro Ciro Immobile: “Io terzo italiano dopo Toni e Totti? Entrambi campioni del mondo e giocatori straordinari. Sono orgoglioso di vedere il mio nome tra i grandi che hanno vinto prima di me”. “Tante critiche ricevute? Nel calcio, ognuno ha il suo momento. E nella scorsa stagione io ho avuto il mio”.

Tra passato e presente, il bomber della Lazio ricorda l’esperienza alla Juventus: “Fu un passaggio difficile tra due realtà completamente diverse. Avevo il sogno di arrivare in Serie A. Per farlo servono sacrifici e un amore assoluto per il calcio. Ho lavorato duramente per arrivare alla Scarpa d’oro. So che molti giovani hanno questi sogni ma ora vivono un momento difficile. A loro dico: ‘Stringi i denti, non arrenderti!’ Ognuno ha la possibilità di realizzare il proprio sogno”.

Sull’attualità biancoceleste: “Io e la mia famiglia siamo felici a Roma. Con la società e l’allenatore Inzaghi stiamo costruendo da anni un progetto con tanti successi. E vogliamo arrivare più su”.

Un pensiero anche alla Nazionale: “La non qualificazione al Mondiale è stato uno dei momenti più oscuri e deludenti della mia carriera. Con Mancini un lavoro fantastico dal 2018: i risultati parlano da soli. E i tifosi sono di nuovo entusiasti. Siamo una squadra molto forte con tanti giovani di grandi prospettive. Siamo molto ottimisti e le gare del girone si svolgeranno a Roma: avremo più motivazioni. Pochi gol in Azzurro? A quanto pare, ne ho segnati così tanti nei club che avevo esaurito la mia polvere con gli azzurri (ride, ndr). È vero, devo lavorare sulla mia media”.