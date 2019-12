Impresa Acireale a Palermo: granata vincono 3-1. Savoia adesso a -5 dai rosanero

L’Acireale espugna Palermo battendo i rosanero per 3-1. I granata al Barbera hanno fatto l’impresa vincendo un derby importante e togliendo la soddisfazione alla squadra di mister Pergolizzi di tagliare il traguardo di campione d’inverno con tre turni d’anticipo nel campionato di Serie D girone I. L’Acireale è riuscita a fare sua la gara sfruttando bene il contropiede e complici le disattenzioni difensive rosanero, ha colpito in tre occasioni. In gol per i granata De Felice al 33′ poi raddoppio di Savonarola al minuto 51′. Il Palermo ha accorciato le distanze 5 minuti dopo con Kreja ma l’Acireale spietato ha chiuso il match con Rizzo a 6′ dalla fine. Palermo k.o. al Barbera oggi imballato e senza idee. L’Acireale si è difeso bene alzando un vero muro e imbrigliando la fantasia rosanero, soprattutto dopo il forfait di Santana, out dopo venti minuti. In classifica il Palermo è sempre primo ma il Savoia, che ha battuto l’Acr Messina nei minuti di recupero, è a soli cinque punti dai rosanero dopo 15 turni.