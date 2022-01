In Argentina sicuri: Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus

Ancora rumors sul futuro del 10 bianconero

Redazione ITASportPress

Sono ore bollenti in casa Juventus per quanto riguarda la parte sportiva ma anche gli argomenti extra terreno di gioco. Al centro dei rumors la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter ma soprattutto il rinnovo di Paulo Dybala che, in Argentina, sono convinti non si farà.

"Il contratto di Dybala? Dei contratti si occupa la società, non io", ha detto solamente poche ore fa mister Massimiliano Allegri a domanda precisa sulla Joya. Una risposta secca che non cambia la stima dell'allenatore e della società per l'argentino ma che a quanto pare non basta per arrivare all'accordo per il prolungamento. Infatti, come riportato da TyC Sports, nelle ultime ore ci sarebbero novità non proprio "felici" sul tema.

Dybala, indispettito dal cambio strategico della società e dalle parole di Arrivabene - oltre che a possibili cambi di condizioni da quelle prima stabilite - starebbe pensando di non rinnovare e di cercare un'altra squadra. È verosimile che le parti si incontrino nuovamente per provare a giungere ad una soluzione o, quantomeno, per prendere una decisione definitiva sul futuro del calciatore.