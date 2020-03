In Brasile lo stadio Pacaembu diventa un ospedale da campo

Non solo Italia, non solo Europa. L’emergenza legata al Coronavirus riguarda ormai il mondo intero. Gli Stati Uniti sono il terzo paese al mondo per numero di contagi e i casi crescono sempre di più. Tutte le risorse possono rivelarsi utili per la lotta al virus.

BRASILE – Anche in Brasile la situazione non è delle più rosee. Sono 1546 i contagi e 25 i morti. Numeri che non hanno a che vedere con le cifre del nostro paese. Lo stato sudamericano sta cercando di contenere il virus in ogni modo. Approfittando dello stop del calcio brasiliano, a San Paolo lo stadio Pacaembu diventerà un ospedale da campo. Lo stadio fu la casa del Corinthians e oggi gli operai sono al lavoro per la creazione delle tende.