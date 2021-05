In Francia sicuri: Icardi ha chiesto la cessione al Psg

Rumors di mercato sul bomber argentino

Aria d'addio in casa Paris Saint-Germain per Mauro Icardi. L'avventura del centravanti argentino in Francia sembra essere ai titoli di coda. Secondo quanto riferito da L'Equipe infatti il centravanti ex Inter avrebbe già comunicato al club di voler cambiare aria in estate visto il poco spazio avuto in questa stagione.