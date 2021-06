In Francia sicuri: Mbappé ha chiesto al Psg di essere ceduto

L'attaccante potrebbe dire addio ai parigini

Redazione ITASportPress

L'estate si fa bollente e non parliamo solo della temperatura tipica di questi mesi, ma soprattutto delle trattative di calciomercato. Clima teso a Parigi, sponda Psg, dove Kylian Mbappé avrebbe avanzato la richiesta di cessione subito, in questa sessione di trattative.

Lo riporta RMC Sport che spiega come l'attaccante, impegnato ad Euro 2020 con la Francia, non abbia alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il Paris Saint-Germain, in scadenza tra dodici mesi.

Secondo l'emittente francese, Mbappé avrebbe già chiesto di andar via, ma per il club la situazione è complicata: trovare un acquirente disposto a presentare un'offerta importante per un calciatore pagato circa 180 milioni di euro sembra impossibile nell'era della pandemia. Come noto, il Real Madrid è molto interessato al calciatore ma, allo stesso tempo, preferirebbe aspettare la naturale scadenza del contratto tra un anno per prenderlo a parametro zero.

Per i parigini ed in particolare per le casse del patron Al-Khelaifi si tratta davvero di un grosso problema visto l'investimento fatto sull'attaccante della nazionale francese.