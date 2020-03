In gol al debutto a 75 anni: l’incredibile record di Bahader

L’età non è sempre un limite nello sport. A volte c’è modo di stupirsi e di sorprendere il mondo quando tutti non se lo aspetterebbero. E’ il caso di Ezzeldin Bahader, che a 75 anni è entrato nella storia diventando il giocatore più anziano a realizzare un gol in un match ufficiale al debutto. L’egiziano si è tolto lo sfizio di demolire i primati precedenti grazie a un calcio di rigore segnato all’ultimo minuto contro il Genius, in terza divisione. E ora Bahader apre la caccia a un nuovo record: disputare almeno 90 minuti alla sua età. Nel frattempo, si gode il momento, come confermato ai microfoni della BBC: “Sono riuscito a diventare il calciatore professionista più vecchio a segnare in un match ufficiale. È qualcosa che ho ottenuto all’ultimo momento, quando pensavo che non sarebbe più successo. Ero infortunato, ma ho continuato a giocare per tutti i 90 minuti e giocherò la prossima partita”.