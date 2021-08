In Inghilterra pazzi per Buffon: “Sua parata in amichevole è da campione”

Il tabloid inglese The Sun torna sul gesto tecnico del portiere italiano nella sfida contro il Sassuolo

Gianluigi Buffon fa ancora parlare di sé. Il portiere del Parma è stato protagonista domenica scorsa della sfida amichevole tra i ducali e il Sassuolo, vinta dai neroverdi con un netto 3-0. Eppure, l'estremo difensore è stato autore di interventi piuttosto buoni. Uno in particolare ha fatto il giro del mondo arrivando, in queste ore, in Inghilterra dove il Sun non ha voluto farlo passare inosservato.