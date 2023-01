In Inghilterra sicuri: Mourinho ha un sogno Special per la prossima stagione

Il tecnico vorrebbe tornare in Premier League.

Ha festeggiato solamente poche ore il suo 60esimo compleanno. E chissà che José Mourinho non stia già pensando a dover festeggiare quello successivo. Specie se, come affermano i tabloid inglesi, nella sua testa ci sia davvero l'idea di cambiare aria nella prossima stagione...

Ebbene sì, perché stando a quanto riportato dal Daily Mail, lo Special One, ora alla Roma, avrebbe un sogno: tornare ad allenare in Premier League. Sebbene ad oggi resti davvero difficile ipotizzare in quale squadra il mister portoghese potrebbe andare a finire il prossimo anno, il media britannico lancia quella che sarebbe la preferenza del tecnico.